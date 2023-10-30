В дев'ятому турі мюнхенці розгромили Дармштадт, забивши вісім голів. В перемозі Баварії взяв участь і Томас Мюллєр, який оформив свій гол на 71 хвилині.

Хет-трик Кейна, два дублі та три вилучення у відеоогляді матчу Баварія – Дармштадт – 8:0

Згідно з даними Opta, 34-річний нападник став першим в історії гравцем Баварії, який забив у кожному із 15 сезонів Бундесліги. Томас Мюллєр перевершив Герда Мюллера, Клауса Аугенталера та Мехмета Шолля, які забивали за мюнхенський клуб у 14 сезонах поспіль.

Нагадаємо, що Мюллєр – вихованець Баварії. Він зіграв у 676 матчах за чемпіона Німеччини, в яких забив 236 голів та віддав 261 асист.

Кейн забив гол з центра поля і оформив хет-трик – Баварія влаштувала 8:0 за 40 хвилин у матчі з трьома вилученнями