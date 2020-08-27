"Такой день, когда пути Месси и Барселоны разойдутся, рано или поздно должен был наступить. Конечно, можно было предполагать, что этим моментом станет завершение его карьеры, но теперь, похоже, все обстоит иначе.

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Лионель Месси – один из лучших футболистов на планете, возможно, даже лучший за последние 100 лет. Хотя у каждого будет свое мнение по этому поводу. Пеле, возможно, придерживается другого мнения. Теперь будут изменения, это будет интересно для футбола. Кроме фанатов Барселоны, которых я понимаю, никто не относится к этому плохо. Всем интересно, что произойдет дальше", – приводит слова Мюллера Goal.

Напомним, Месси сообщил Барселону о своем желании покинуть клуб в текущее трансферное окно. Главным претендентом на аргентинца считается Манчестер Сити.

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