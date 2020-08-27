Бартомеу готов уйти в отставку, если Месси заявит, что хочет покинуть Барселону именно из-за него, сообщает TV3.

Месси публично объявит о своем решении покинуть Барселону

Отмечается, что функционер готов пойти на такой шаг, чтобы Лионель изменил свое решение относительно ухода из клуба. Бартомеу покинет свой пост, но даст нынешнему совету директоров доработать до конца свой срок. Выборы же нового президента клуба при этом не будут досрочными.

Напомним, Месси сообщил Барселону о своем желании покинуть клуб в текущее трансферное окно. Главным претендентом на аргентинца считается Манчестер Сити.

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