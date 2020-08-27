"Такий день, коли шляхи Мессі і Барселони розійдуться, рано чи пізно повинен був настати. Звичайно, можна було припускати, що цим моментом стане завершення його кар'єри, але тепер, схоже, все йде інакше.

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Ліонель Мессі – один з найкращих футболістів на планеті, можливо, навіть найкращий за останні 100 років. Хоча у кожного буде своя думка з цього приводу. Пеле, можливо, дотримується іншої думки. Тепер будуть зміни, це буде цікаво для футболу. Крім фанатів Барселони, яких я розумію, ніхто не ставиться до цього погано. Всім цікаво, що станеться далі", – наводить слова Мюллєра Goal.

Нагадаємо, Мессі повідомив Барселону про своє бажання покинути клуб у поточне трансферне вікно. Головним претендентом на аргентинця вважається Манчестер Сіті.

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