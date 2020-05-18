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Мюллер дал Флику пинка после замены – идеальное поведение звезды Баварии

07:30 19 Читати українською
Мюллер дал Флику пинка после замены – идеальное поведение звезды Баварии
Томас Мюллер / Getty Images

Нападающий Баварии Томас Мюллер в который раз удивляет всех своими выходками.

 
Роберт Левандовски 39’
Бенжамен Павар 80’
39’ Роберт Левандовски
80’ Бенжамен Павар

Немец оригинально поздоровался со своим тренером Гансом Фликом после замены в матче против Униона (2:0).

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Новые правила безопасности не рекомендуют пожимать руки для уменьшения риска заражения коронавирусом, поэтому игроки обычно ограничиваются легкими ударами локтей. Мюллер решил пойти еще дальше. Нападающий Баварии проигнорировал локоть Флика, однако "наградил" тренера нежным пинком. Ответственное поведение Томаса должны оценить даже врачи.

Добавим, что Бундеслига стала первым европейским топ-чемпионатом, который решился возобновить сезон.

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Теги
Унион Берлин - Бавария Бавария Бавария Германия футбольные курьёзы Томас Мюллер Томас Мюллер Видеоновости Ханс-Дитер Флик Ханс-Дитер Флик
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