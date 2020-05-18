Мюллер дал Флику пинка после замены – идеальное поведение звезды Баварии

Нападающий Баварии Томас Мюллер в который раз удивляет всех своими выходками.

Немец оригинально поздоровался со своим тренером Гансом Фликом после замены в матче против Униона (2:0).

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Новые правила безопасности не рекомендуют пожимать руки для уменьшения риска заражения коронавирусом, поэтому игроки обычно ограничиваются легкими ударами локтей. Мюллер решил пойти еще дальше. Нападающий Баварии проигнорировал локоть Флика, однако "наградил" тренера нежным пинком. Ответственное поведение Томаса должны оценить даже врачи.

Добавим, что Бундеслига стала первым европейским топ-чемпионатом, который решился возобновить сезон.

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