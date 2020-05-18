Мюллєр дав Фліку копняка після заміни – ідеальна поведінка зірки Баварії

Нападник Баварії Томас Мюллєр вкотре дивує всіх своїми витівками.

Німець оригінально привітався зі своїм тренером Гансом Фліком після заміни у матчі проти Уніона (2:0).

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Нові правила безпеки не рекомендують тиснути руки задля зменшення ризику зараження коронавірусом, тому гравці зазвичай обмежуються легкими ударами ліктів. Мюллєр вирішив піти ще далі. Нападник Баварії проігнорував лікоть Фліка, проте "нагородив" тренера ніжним копняком. Відповідальну поведінку Томаса мали б оцінити навіть лікарі.

Додамо, що Бундесліга стала першим європейським топ-чемпіонатом, який наважився відновити сезон.

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