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НІМЕЧЧИНА КОРОНАВІРУС БАВАРІЯ

Мюллєр дав Фліку копняка після заміни – ідеальна поведінка зірки Баварії

07:30 3851 Читать на русском
Мюллєр дав Фліку копняка після заміни – ідеальна поведінка зірки Баварії
Томас Мюллєр / Getty Images

Нападник Баварії Томас Мюллєр вкотре дивує всіх своїми витівками.

 
Роберт Лєвандовскі 39’
Бенжамен Павар 80’
39’ Роберт Лєвандовскі
80’ Бенжамен Павар

Німець оригінально привітався зі своїм тренером Гансом Фліком після заміни у матчі проти Уніона (2:0).

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Нові правила безпеки не рекомендують тиснути руки задля зменшення ризику зараження коронавірусом, тому гравці зазвичай обмежуються легкими ударами ліктів. Мюллєр вирішив піти ще далі. Нападник Баварії проігнорував лікоть Фліка, проте "нагородив" тренера ніжним копняком. Відповідальну поведінку Томаса мали б оцінити навіть лікарі.

Додамо, що Бундесліга стала першим європейським топ-чемпіонатом, який наважився відновити сезон.

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Уніон Берлін - Баварія Баварія Баварія Німеччина футбольні курйози Томас Мюллєр Томас Мюллєр Відеоновини Ганс-Дітер Флік Ханс-Дітер Флік
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