Руководство Немецкого футбольного союза обсудило с главным тренером сборной Германии Йоахимом Лёвом возможное возвращение Томаса Мюллера, Жерома Боатенга и Матса Хуммельса в национальную команду.

Сборная Германии официально определилась относительно дальнейшего сотрудничества с Левом

По информации издания Bild, Лёв согласился пригласить футболистов в сборную, если они покажут результаты, превосходящие их конкурентов

К слову, ранее стало известно, что Лёв продолжит работать на посту главного тренера национальной команды Германии на чемпионате Европы, который пройдет в 2021 году.

Напомним, в 2019 году, через год после провала сборной Германии на чемпионате мира в России, главный тренер немецкой команды Йоахим Лёв заявил, что решил больше не вызывать Матса Хуммельса, Жерома Боатенга и Томаса Мюллера в национальную команду. Такой шаг был связан с желанием освежить сборную, пригласив туда молодых футболистов.

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