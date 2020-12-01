Керівництво Німецького футбольного союзу обговорило з головним тренером збірної Німеччини Йоахімом Льовом можливе повернення Томаса Мюллєра, Жерома Боатенга і Матса Хуммельса до національної команди.

Збірна Німеччини офіційно визначилася щодо подальшої співпраці з Льовом

За інформацією видання Bild, Льов погодився запросити футболістів до збірної, якщо вони продемонструють результати, які перевершують результати їхніх конкурентів.

До слова, раніше стало відомо, що Льов продовжить працювати на посаді головного тренера національної команди Німеччини на чемпіонаті Європи, який пройде у 2021 році.

Нагадаємо, у 2019 році, через рік після провалу збірної Німеччини на чемпіонаті світу в Росії, головний тренер німецької команди Йоахім Льов заявив, що вирішив більше не викликати Матса Хуммельса, Жерома Боатенга і Томаса Мюллєра в національну команду. Такий крок був пов'язаний з бажанням освіжити збірну, запросивши туди молодих футболістів.

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