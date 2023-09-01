Манчестер Юнайтед договорился с Фиорентиной о переходе Амрабата, сообщает Sky Sports. Итальянский клуб настаивал на полноценном трансфере, но "дьяволы" согласны только на аренду.

МЮ согласовал с Тоттенхэмом трансфер испанского защитника и отказался от того, кто игнорировал Мудрика

По информации источника, МЮ заплатит за годовую аренду Софьяна 10 миллионов евро, а в контракте будет прописан обязательный выкуп хавбека за 20 млн евро + 5 млн бонусов.

Трансфер Амрабата является личным пожеланием Эрика Тен Хага, знакомого с игроком со времен совместной работы в Утрехте. МЮ вел марокканца многие месяцы и давно согласовал личный контракт.

Софьян выступает за "фиалок" с 2020 года, а в сезоне 2022/23 провел 49 матчей. На ЧМ-2022 он стал одним из главных героев сборной Марокко, дошедшей до полуфинала.