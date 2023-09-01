Манчестер Юнайтед домовився з Фіорентиною про перехід Амрабата, повідомляє Sky Sports. Італійський клуб наполягав на повноцінному трансфері, але "дияволи" згодні тільки на оренду.

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За інформацією джерела, МЮ заплатить за річну оренду Соф'яна 10 мільйонів євро, а в контракті буде прописаний обов'язковий викуп хавбека за 20 млн євро + 5 млн бонусів.

Трансфер Амрабата є особистим побажанням Еріка Тен Хага, який знайомий з гравцем з часів спільної роботи в Утрехті. МЮ вів марокканця багато місяців і давно погодив особистий контракт.

Соф'ян виступає за "фіалок" з 2020 року, а в сезоні 2022/23 провів 49 матчів. На ЧС-2022 він став одним з головних героїв збірної Марокко, яка дійшла до півфіналу.

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