Динамо пережило 2:8 от Шахтера за день – видео хет-трика и гола с центра поля
Шахтер устроил тотальную доминацию над Динамо на детско-юношеском уровне.
Чемпионат ДЮФЛУ U-15, 9-й тур
Шахтер – Динамо – 5:2
Голы: Курячий, 7, Пламинский, 11, Сарычев, 46, 61, 70+2 – Дячок, 64, 70+3
Команда "горняков" разгромно выиграла Классическое на уровне U-17, а затем повторила успех и в категории U-15.
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Здесь тайм длится всего 35 минут, но это не помешало Шахтеру сокрушить соперника со счетом 5:2. Главный герой встречи – Кирилл Сарычев, который оформил хет-трик.
Дячок чуточку подсластил горькую пилюлю Динамо. Игрок киевлян отметился дублем, в частности, очень эффектно пробил почти из центрального круга.
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