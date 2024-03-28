Полузащитник украинского происхождения получил шанс потренироваться с первой командой. 17-летний Бауманн показал, как пытается сдержать главную звезду “дьяволов” – Маркуса Рашфорда.

Ярмолюк вынужденно продал авто за 100 тысяч фунтов из-за британской бюрократии – из Украины привезли более скромный вариант

Нынешний сезон складывается для этнического украинца просто сказочно. Он начинал в команде МЮ U-18, но благодаря удачным выступлениям получил повышение в U-21. Теперь Бауманна пригласили потренироваться с основой, что уже является большим признанием для любого юниора.

Напомним, Захар – сын эмигрантов из Коломыи. Он родился в Болтоне и всю карьеру проводит в академии МЮ. Он играет в середине поля и имеет рыжий цвет волос, из-за чего его сравнивают с легендой клуба Полом Скоулзом. Ранее в СМИ сообщали, что игрок, который может выступать также за сборную Англии, изъявил желание защищать цвета Украины.

"Беллингем выделялся уже в 15 лет": украинец в сборной Англии – открывал Фодена и Рашфорда, работал с Фергюсоном