"Молотобойцы" в 23 туре АПЛ проиграли Манчестер Юнайтед со счетом 3:0. Для Дэвида Мойеса это поражение стало 239-м в чемпионате Англии.

Рекорд именинника за 75 миллионов в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 3:0

Таким образом наставник Вест Хэма установил антирекорд АПЛ среди тренеров по количеству проигранных матчей. Ни один из тренеров в истории лиги не потерпел больше поражений. Кроме того, Мойес ни разу не сумел выиграть у Манчестер Юнайтед на выезде как тренер – в 17 гостевых матчах против манкунианцев команды под его руководством потерпели 13 поражений и 4 раза сыграли вничью.

Вест Хэм сейчас находится на седьмом месте с 36 очками. Напомним, что в прошлом сезоне "молотобойцы" с Мойесом одержали победу в финале Лиги конференций.

Стоит заметить Дэвид Мойес в сезоне 2013/14 работал с Манчестер Юнайтед. А также в своей карьере он возглавлял Эвертон и Сандерленд в АПЛ.

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