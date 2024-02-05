"Молотобійці" у 23 турі АПЛ програли Манчестер Юнайтед з рахунком 3:0. Для Девіда Мойєса ця поразка стала 239-ю в чемпіонаті Англії.

Рекорд іменинника за 75 мільйонів у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Вест Хем – 3:0

Таким чином наставник Вест Хема встановив антирекорд АПЛ серед тренерів за кількістю програних матчів. Жоден із тренерів в історії ліги не зазнав більше поразок. Крім того, Мойєс жодного разу не зумів виграти у Манчестер Юнайтед на виїзді як тренер – у 17 гостьових матчах проти манкуніанців команди під його керівництвом зазнали 13 поразок і 4 рази зіграли внічию.

Вест Хем наразі перебуває на сьомому місці з 36 очками. Нагадаємо, що в минулому сезоні "молотобійці" з Мойєсом здобули перемогу у фіналі Ліги конференцій.

Варто зауважити Девід Мойєс в сезоні 2013/14 працював з Манчестер Юнайтед. А також у своїй кар'єрі він очолював Евертон та Сандерленд в АПЛ.

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