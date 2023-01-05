Манчестер Юнайтед арендует резервного вратаря Кристал Пэлас Джека Батленда, информирует Manchester Evening News. Главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг подтвердил, что стороны заключили сделку, которую осталось оформить официально.

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Сегодня вечером вратарь прошёл медицинское обследование под пристальным взором медиков МЮ.

Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, аренда Батленда не предусматривает опцию выкупа. По окончании аренды вратарь вернётся в расположение лондонского клуба.

Контракт Батленда с МЮ будет рассчитан до конца этого сезона.

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