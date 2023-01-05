МЮ підписує екс-воротаря збірної Англії – Тен Хаг підтвердив трансфер
Джек Батленд пройшов медичне обстеження у Манчестер Юнайтед.
Манчестер Юнайтед орендує резервного воротаря Крістал Пелас Джека Батленда, інформує Manchester Evening News. Головний тренер "червоних дияволів" Ерік Тен Хаг підтвердив, що сторони уклали угоду, яку залишилося оформити офіційно.
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Сьогодні ввечері воротар пройшов медичне обстеження під пильним оком медиків МЮ.
Як повідомляє інсайдер Фабриціо Романо, оренда Батленда не передбачає опцію викупу. Після закінчення оренди воротар повернеться до лондонського клубу.
Контракт Батленда із МЮ буде розрахований до кінця цього сезону.
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