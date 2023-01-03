Манчестер Юнайтед настроен подписать финалиста чемпионата мира-2022 в составе сборной Франции (3 матча, 1 гол и 1 ассист). "Красные дьяволы" готовят предложение Айнтрахту и планируют переманить Рандаля Коло Муани уже в зимнее трансферное окно. Английский клуб готов выложить 60 миллионов евро, сообщает L'Equipe.

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Правда, МЮ придется выиграть конкуренцию у Баварии. Мюнхенцы тоже заинтересованы в переходе 24-летнего центрального нападающего и уже контактировали с его окружением. Правда, немецкий гранд планирует оформить трансфер француза только летом, что в итоге может сыграть в пользу Манчестер Юнайтед, которому форвард нужен здесь и сейчас.

В сезоне 2022/23 Рандаль Коло Муани сыграл за Айнтрахт Франкфурт 23 матча, забил 8 голов и отдал 11 ассистов. Он достался франкфуртцам бесплатно, перейдя летом 2022-го из Нанта на правах свободного агента. Контракт француза рассчитан до лета 2027 года.

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