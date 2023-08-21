Форвард считался чуть ли не главным талантом "дьяволов", но в январе 2022 года его жизнь превратилась в ад. Девушка Герриет обвинила его в постоянном насилии, выложив фото своих побоев. МЮ немедленно отстранил нападающего, а делом занялась полиция. Впрочем, в начале этого года Гринвуда оправдали. 21-летний Мейсон вместе с Герриет стали родителями, а параллельно Юнайтед проводил собственное расследование. Сегодня клуб опубликовал окончательное решение о будущем звездного воспитанника.

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"Манчестер Юнайтед завершил внутреннее расследование обвинений в адрес Мейсона Гринвуда. Наш процесс начался в феврале 2023 года после того, как все обвинения против Мейсона были сняты. Везде мы принимали во внимание пожелания, права и взгляды возможной жертвы, а также стандарты и ценности клуба, стремились собрать как можно больше информации и контекста. Это требовало от нас деликатности и осторожности, чтобы получить доказательства, не являющиеся общественным достоянием, в том числе от тех, кто непосредственно знаком с делом.

На основании доказательств, которые у нас есть, мы пришли к выводу, что материалы, размещенные в Интернете, не давали полной картины, и что Мейсон не совершал правонарушений, в которых ему первоначально были предъявлены обвинения. Однако, как Мейсон публично признал сегодня, он допустил ошибки, за которые берет на себя ответственность.

Все участники, включая Мейсона, признают трудности, связанные с возобновлением его карьеры в Манчестер Юнайтед. Поэтому было достигнуто взаимное согласие, что для него было бы уместнее сделать это вдали от Олд Траффорд, и теперь мы будем работать с Мейсоном для достижения этого результата", – говорится в заявлении на сайте МЮ.

Напомним, контракт Гринвуда с "красными дьяволами" рассчитан до лета 2025 года. Ранее речь шла об интересе к нападающему со стороны ряда клубов Серии А. В составе первой команды Юнайтед он провел 129 матчей, оформив 35 голов и 12 ассистов.

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