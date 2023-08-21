Форвард вважався ледь не головним талантом "дияволів", але в січні 2022 року його життя перетворилося на пекло. Дівчина Геррієт звинуватила його у постійному насильстві, виклавши фото своїх побоїв. МЮ негайно відсторонив нападника, а справою зайнялася поліція. Втім, на початку цього року Грінвуда виправдали. 21-річний Мейсон разом з Геррієт стали батьками, а паралельно Юнайтед проводив власне розслідування. Сьогодні клуб опублікував остаточне рішення щодо майбутнього зіркового вихованця.

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"Манчестер Юнайтед завершив внутрішнє розслідування звинувачень на адресу Мейсона Грінвуда. Наш процес розпочався у лютому 2023 року після того, як усі звинувачення проти Мейсона було знято. Всюди ми брали до уваги побажання, права та погляди можливої жертви, а також стандарти та цінності клубу і прагнули зібрати якомога більше інформації та контексту. Це вимагало від нас делікатності та обережності, щоб отримати докази, які не є суспільним надбанням, у тому числі від тих, хто безпосередньо знайомий із справою.

На підставі доказів, які ми маємо, ми дійшли висновку, що матеріали, розміщені в Інтернеті, не давали повної картини, і що Мейсон не чинив правопорушень, в яких йому спочатку були пред'явлені звинувачення. Проте, як Мейсон публічно визнав сьогодні, він припустився помилок, за які бере на себе відповідальність.

Усі учасники, включно з Мейсоном, визнають труднощі, пов'язані з поновленням його кар'єри в Манчестер Юнайтед. Тому було досягнуто взаємної згоди, що для нього було б доречніше зробити це далеко від Олд Траффорд, і тепер ми будемо працювати з Мейсоном для досягнення цього результату", – йдеться у заяві на сайті МЮ.

Нагадаємо, контракт Грінвуда з "червоними дияволами" розрахований до літа 2025 року. Раніше йшлося про інтерес до нападника з боку низки клубів Серії А. У складі першої команди Юнайтед він провів 129 матчів, оформивши 35 голів та 12 асистів.

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