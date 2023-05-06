"Красные дьяволы" не собираются выкупать контракт Ваута Вегхорста, сообщает MEN.

Тен Хаг готов попрощаться с 17 игроками Ман Юнайтед – названы фамилии жертв революции

Нидерландец зажег на ЧМ-2022 и нарвался на титул "придурок" от Месси, а в январе получил приглашение от Тен Хага. Полугодовая аренда обошлась МЮ в 2,85 млн евро. Вегхорст выполняет большой объем черновой работы, но непосредственные функции нападающего удаются плохо – всего 2 гола в 26 матчах. Летом 30-летний нападающий вернется в Бернли, которому принадлежит его контракт.

Манчестер Юнайтед же надеется подписать забивного центрфорварда. В прессе называют фамилии Кейна, Осимхена и других звезд, за которых придется отдать около 100 млн евро.

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