Аргентинцы потеряли преимущество 2:0, но все же дожали "оранье" в серии послематчевых пенальти. Месси загорелся еще во время игры – праздновал гол перед носом тренеров Нидерландов, а также принял участие в нескольких массовых стычках. Лео не успокоился даже тогда, когда ушел давать флеш-интервью журналистам.

Начал с грубости в адрес пока неизвестного лица: "На что ты смотришь, придурок? Возвращайся туда, болван. Возвращайся, именно так".

Leo Messi: “Who are you looking at? Go ahead you stupid.”pic.twitter.com/C8S1mpElwv — All About Argentina (@AlbicelesteTalk) December 9, 2022

Затем от Месси досталось главному тренеру соперников Луи ван Галу и испанскому арбитру Матеу Лаосу, обслуживавшему поединок.

"Могу повторить. Ван Гал всегда рассказывает, какой хороший футбол он ставит. На самом же деле его команды постоянно пользуются дальними забросами, больше ничего.

Также меня сильно разозлил арбитр. Я бы не хотел о нем говорить, потому что вы видите, как он реагирует. Он сразу наказывает правду. Ему нельзя сказать то, что о нем думаешь, потому что он сразу тебя накажет.

Думаю, люди видели, что это было. Мы были напряжены перед игрой, потому что хорошо знаем его. Если бы не рефери, то экстраймов не случилось бы. Я думаю, ФИФА должна что-то с этим сделать, потому что такой судья не может быть на соревнованиях такого уровня", – возмущался Месси. Впрочем, радость от выхода в полуфинал перекрывает все проблемы.

"Много счастья. Мы не планировали переходить в дополнительное время, тем более в серию пенальти. Мы слишком страдали из-за того, как все сложилось, но ладно. В конце концов, это четвертьфинал чемпионата мира. Самая красивая вещь, и это что-то поразительное.

Нидерланды – Аргентина – 2:2 (3:4) – видео голов, серии пенальти и обзор матча 1/4 финала ЧМ-2022

Аргентина входит в четверку лучших в мире, потому что показывает, как умеет играть каждый матч с одинаковым желанием и равной интенсивностью.

Каким вижу полуфинал? Хорватия показала, что они отличная команда. Порой они играли на одном уровне с Бразилией. Это команда, долгое время работающая с одним тренером. Они очень хорошо знают друг друга", – приводит слова Месси Ole.

Аргентина выгрызла путевку в полуфинал ЧМ-2022, одолев Нидерланды – сумасшедшая драма, рекорды Месси и джокера ван Гала