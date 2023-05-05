Недавно команды встречались в полуфинале Кубка Англии. После 120 "сухих" минут МЮ выиграл серию пенальти и прошел дальше. В чемпионате команда Тен Хага с тех пор успела минимально одолеть Астон Виллу, а Брайтон с ротацией не оставил мокрого места от Вулвз. "Дьяволы" относительно спокойно шли на четвертой строчке, поэтому ребятам Де Дзерби для мечтаний о ЛЧ нужна была исключительно победа.

"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, что из этого вышло.

Де Дзерби вернул нескольких лидеров, отдыхавших в прошлом туре. Митома и Мак Аллистер вышли на привычные позиции, а вот центрхаву Кайседо пришлось закрывать обескровленный правый фланг обороны. В соперниках – грозный Маркус Рашфорд.

Зарядись энергией футбола, просматривая долгожданные матчи Лиги чемпионов вместе с HLIBNY DAR. Напитки бренда изготовлены на воде из артезианской скважины и высококачественных спиртов класса "Люкс". Ведь HLIBNY DAR – выбор тех, кто ценит не только качественный футбол, но премиальный вкус.

Первые несколько минут определили рисунок игры на весь поединок. Тен Хаг приказал игрокам МЮ высоко встречать соперника, и Антони очень быстро мог забивать после зажима "чаек" в их штрафной. Удару бразильца не хватило точности. Гости ответили собственной обрезкой, когда Линделеф слабым пасом вывел Митому на рандеву с Де Хеа. Испанец совершил сейв лицом, после которого несколько минут пролежал на газоне.

МЮ смог создать Брайтону проблемы с проходом центра поля. "Дьяволы" несколько раз перекусывали оппонента и выбегали в любимые контратаки, но Рашфорд и компания бесхитростно били в Стила.

"Чайки" не стыдились бить издалека – до перерыва таким отличилась латиноамериканская тройка Мак Аллистер-Энсисо-Буонанотте. Дуэль пополнилась новыми 45 минутами без голов, но это была совсем не та скука, что на Уэмбли 11 дней назад. МЮ имел несколько лучше моменты и мог рассчитывать на большее.

Де Дзерби выпустил на вторую половину тот же состав, но Брайтон заиграл сильнее. Хозяева в течение 15 минут провели серию ударов, выровняв показатель xG (у обоих немного перевалило за 1). На поле закипели страсти. Антони не услышал желанного свистка арбитра и сорвал злость на Мак Аллистере. Завязалось столкновение, которое Андре Марринер погасил "горчичниками" для Данка и Антони.

Страсть Брайтона постепенно спадала, а МЮ словно был и не против ничьей на непростом стадионе. "Чайки" все же получили вознаграждение за свои старания. Оборона гостей дважды панически отбивалась в концовке, но в итоге не выдержала. На 90+5-й минуте Марринер с помощью повтора заметил руку Шоу в штрафной площадке – пенальти. К "точке" подошел Мак Аллистер и четко реализовал приговор. Победа дает надежду Брайтону зацепиться за ЛЧ, хотя до Юнайтед 8 очков и матч в запасе. Все остается в руках ребят Тен Хага, сохраняющих 4 пункта запаса над Ливерпулем и также имеющих тур в запасе.