"Червоні дияволи" не збираються викуповувати контракт Ваута Вегхорста, повідомляє MEN.

Тен Хаг готовий попрощатись із 17 гравцями Ман Юнайтед – названі прізвища жертв революції

Нідерландець запалив на ЧС-2022 і нарвався на титул "придурок" від Мессі, а в січні отримав запрошення від Тен Хага. Піврічна оренда обійшлася МЮ у 2,85 млн євро. Вегхорст виконує великий об'єм чорнової роботи, але безпосередні функції нападника вдаються погано – всього 2 голи у 26 матчах. Влітку 30-річний нападник повернеться до Бернлі, якому належить його контракт.

Натомість Манчестер Юнайтед сподівається підписати забивного центрфорварда. У пресі називають прізвища Кейна, Осімхена та інших зірок, за яких доведеться віддати близько 100 млн євро.

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