МЮ может расстаться с 17 игроками, утверждает FourFourTwo. Нидерландский специалист недоволен своим составом и хочет усилить все без исключения линии. Для этого требуются как деньги, так и место в заявке.

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Марсель Забитцер, Джек Батленд и Ваут Вегхорст вероятнее всего вернутся в свои клубы по завершении арендных сделок. Контракты Фила Джонса, Тома Хитона и Давида Де Хеа тоже заканчиваются летом. Пока к продолжению сотрудничества готов только испанский кипер, но ему придется согласиться на снижение зарплаты.

Доступны для трансфера и Харри Магуайр, Виктор Линделеф, Дин Хендерсон (вернется из аренды с Ноттингем Форест), Скотт Мактоминай, Фред, Донни ван де Беек, Антони Марсьяль и Арон Ван-Биссака. За последнего МЮ хочет около 50 миллионов фунтов.

Еще трех воспитанников – Антони Элангу, Акселя Туанзебе и Брендона Уильямса – Тен Хаг считает недостаточно качественными для усиления первой команды.

В то же время, продавать не собираются Джейдона Санчо. Несмотря на неяркую игру, клуб верит в перспективу англичанина, за которого в 2021 году заплатил 85 миллионов евро Боруссии Дортмунд.

Манчестер Юнайтед считается одним из главных претендентов на попадание в Лигу чемпионов следующего сезона. Сейчас коллектив расположился четвертым в АПЛ.

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