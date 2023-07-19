Товарищеские матчи

Манчестер Юнайтед – Лион – 1:0

Гол: Ван де Бек, 49

Карлсруэ – Ливерпуль – 2:4

Голы: Штиндль, 39, Юнг, 50 – Нуньес, 3, Гакпо, 69, Жота, 90+2, 90+3

Победу Манчестер Юнайтед принёс игрок, чьё будущее продолжает оставаться неясным. Несмотря на неопределённость, в начале второго тайма Донни ван де Бек сыграл как настоящий форвард и в одно касание замкнул подачу 18-летнего Даниэля Гора с правого фланга.

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В товарищеском матче между Карлсруэ и Ливерпулем главный тренер "красных" Юрген Клопп "обкатывал" новичков – Доминик Собослаи вышел на поле в стартовом составе, а в перерыве уступил место на поле Алексису Мак Аллистеру. В итоге аргентинцу удалось отличиться результативным действием – в компенсированное время чемпион мира отметился голевой передачей на Диогу Жоту. Португалец провёл на поле только 45 минут, но успел стать героем встречи – на его счету дубль и голевая передача.

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