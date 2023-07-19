Товариські матчі

Манчестер Юнайтед – Ліон – 1:0

Гол: Ван де Бек, 49

Карлсруе – Ліверпуль – 2:4

Голи: Штіндль, 39, Юнг, 50 – Нуньєс, 3, Гакпо, 69, Жота, 90+2, 90+3

Перемогу Манчестер Юнайтед приніс гравець, чиє майбутнє продовжує залишатися неясним. Незважаючи на невизначеність, на початку другого тайму Донні ван де Бек зіграв як справжній форвард і в один дотик замкнув подачу 18-річного Даніеля Гора з правого флангу.

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У товариському матчі між Карлсруе та Ліверпулем головний тренер "червоних" Юрген Клопп "обкатував" новачків – Домінік Собослаї вийшов на поле в стартовому складі, а в перерві поступився місцем на полі Алексісу Мак Аллістеру. У підсумку аргентинцю вдалося відзначитися результативною дією – у компенсований час чемпіон світу відзначився гольовою передачею на Діогу Жоту. Португалець провів на полі лише 45 хвилин, але встиг стати героєм зустрічі – на його рахунку дубль і гольова передача.

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