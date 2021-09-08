Шальке отказался от усиления атаки, чтобы не раздражать своих фанатов.

Гельзенкирхенский клуб в последний момент отменил подписание нападающего Серхи Энрича, информирует Marca.

Сексуальный скандал всколыхнул Исландию – футбольная ассоциация всем составом подала в отставку из-за насилия игроков

Фанаты "кнаппен" были в ярости из-за репутации потенциального новичка. 5 лет назад Энрич стал участником секс-скандала. Нападающий и его тогдашний одноклубник Антонио Луна занялись групповым сексом с девушкой, а потом без ее разрешения опубликовали видео в интернете. Футболисты получили 2 года тюрьмы условно и оплатили штраф в размере 100 тысяч евро. Теперь пикантная история помешала свободному агенту Энричу найти новую команду.

Напомним, в прошлом сезоне Шальке занял последнее место Бундеслиги и позорно опустился во второй дивизион.

Топ-11 друзей Месси по тюрьме: контрабандист, насильник и охотник на проституток