"2 года назад произошла ситуация, о которой я хотел бы здесь написать. Когда я играл в Испании, в одной из игр мы столкнулись с футболистом Борхой Лассо. Во время игры я пытался сохранить мяч для своей команды, но, к сожалению, в момент столкновения получил травму, с которой боролся 2 года.

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Я все время следил за ним и ждал его выхода на поле и не понимал, почему так долго длится восстановление. Сейчас мне стало известно, что он решил закончить футбольную карьеру. Это очень грустно и грустно, что бывают такие моменты в футболе, от которых никто не застрахован.

Я извинялся сразу после игры, и мы говорили в больнице, когда я приехал навестить его. Тогда я был искренне уверен, что все будет хорошо, но, к сожалению, не всегда так бывает, как мы хотим. Сейчас я хочу еще раз обратиться к тебе и извиниться публично, извиниться перед твоими родными, фанатами и всеми людьми, которые получали удовольствие от твоей игры. Я знаю, что таких людей очень много. Прости", – написал Мякушко в своем Instagram.

Отметим, что инцидент произошел в сезоне 2019/20 в поединке между Алькорконом, за который выступал Мякушко, и Тенерифе, цвета которого защищал Лассо.

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