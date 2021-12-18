"2 роки тому сталася ситуація, про яку я хотів би написати тут. Коли я грав в Іспанії, в одній із ігор ми зіштовхнулися з футболістом Борхою Лассо. Під час гри я намагався зберегти м'яч для своєї команди, але на жаль, у момент зіткнення він отримав травму, з якою боровся 2 роки.

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Я весь час стежив за ним і чекав на його вихід на поле і не розумів, чому так довго триває відновлення. Наразі мені стало відомо, що він вирішив закінчити футбольну кар'єру. Це дуже сумно та тужливо, що бувають такі моменти у футболі, від яких ніхто не застрахований.

Я вибачався відразу після гри, і ми говорили в лікарні, коли я приїхав відвідати його. Тоді я був щиро впевнений, що все буде добре, але, на жаль, не завжди так буває, як ми хочемо. Зараз я хочу ще раз звернутися до тебе і вибачитися публічно, вибачитися перед твоїми рідними, фанатами та всіма людьми, які отримували задоволення від твоєї гри. Я знаю, що таких людей дуже багато. Пробач", – написав Мякушко у своєму Instagram.

Зазначимо, що інцидент трапився у сезоні 2019/20 у поєдинку між Алькорконом, за який виступав Мякушко, та Тенеріфе, кольора якого захищав Лассо.

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