Киевское Динамо не собирается ограничиваться продажей Виталия Миколенко и составило список игроков, которых может продать этой зимой.

Луческу дал согласие на продажу Цыганкова, Вербича и Де Пены вслед за Николаем, уже проходящим медосмотр в Эвертоне, информирует meta-ratings.

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Динамо согласится отпустить игроков, если получит предложения, которые удовлетворят клуб. Агенты игроков уже приступили к работе в этом направлении.

К слову, Цыганков в текущем сезоне провел 25 матчей за Динамо, в которых забил 11 голов и отдал 4 ассиста. Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн. евро.

Вербич сыграл только в 13 поединках за киевлян, у которых забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи и оценивается в 5,5 млн евро на Transfermarkt. У Де Пены же в 23 матчах в этом сезоне 2 гола и 4 ассиста, а оценивают уругвайца в 3,5 млн евро.

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