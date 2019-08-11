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Митьюлланд с Довбиком в составе разобрался с Херсенсом, Ольборг уничтожил Эсбьерг с Яковенко

20:00 15 Читати українською
Митьюлланд с Довбиком в составе разобрался с Херсенсом, Ольборг уничтожил Эсбьерг с Яковенко
Хорсенс – Митьюлланд – 0:2 / твиттер ФК Митьюлланд

В рамках 5-го тура чемпионата Дании Митьюлланд уверенно обыграл Херсенс, Эсбьерг разгромно проиграл Ольборгу.

Чемпионат Дании 2019/20, 5-й тур

Хорсенс – Митьюлланд – 0:2

Голы: Каба, 45+1, (пен.), 54

Ольборг – Эсбьерг – 4:0

Голы: Андерсен, 19, (пен.), 45+1, Борстинг, 31, Кауфманн, 33

Митьюлланд на выезде без проблем обыграл Хорсенс. В конце первого тайма Каба реализовал пенальти, а во втором оформил дубль. Добавим, что украинец Артем Довбик появился на поле на 68-ой минуте, однако не отличился результативными действиями.

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Ольборг дома разбил Эсбьерг Яковенка. Результат был взят уже до перерыва, Андерсен отметился дублем, еще по голу забили Борстинг и Кауфманн. Юрий Яковенко провел полный матч и запомнился лишь желтой карточкой.

Таким образом, Митьюлланд набрал 15 очков и догнал Копенгаген, Эсбьерг с 1 пунктом остался на предпоследнем месте.

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