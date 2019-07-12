Довбик помог Митьюлланду победить Эсбьерг – Яковенко травмировался на предматчевой тренировке

Состоялся первый матч первого тура чемпионата Дании между Митьюлландом и Эсбьергом.

Чемпионат Дании, 1 тур

Митьюлланд – Эсбьерг – 1:0

Гол: Андерсон, 90

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Состоялся поединок первого тура чемпионата Дании, где Митьюлланд принимал Эсбьерг. В составе гостей с первых минут на поле должен был выйти украинец Юрий Яковенко, однако нападающий получил повреждение на предматчевой тренировке и не смог сыграть в матче.

Зато в составе хозяев на 86 минуте на поле появился украинский форвард Артем Довбик. Именно после появления украинца Митьюлланд забил единственный гол в матче. В итоге – минимальная победа команды Довбика со счетом 1:0.