Мітьюлланд з Довбиком у складі розібрався з Хорсенсом, Ольборг знищив Есб'єрг з Яковенком

У рамках 5-го туру чемпіонату Данії Мітьюлланд впевнено обіграв Хорсенс, Есб'єрг розгромно програв Ольборгу.

Чемпіонат Данії 2019/20, 5-й тур

Хорсенс – Мітьюлланд – 0:2

Голи: Каба, 45+1, (пен.), 54

Ольборг – Есб'єрг – 4:0

Голи: Андерсен, 19, (пен.), 45+1, Борстінг, 31, Кауфманн, 33

Мітьюлланд на виїзді без проблем обіграв Хорсенс. Наприкінці першого тайму Каба реалізував пенальті, а в другому оформив дубль. Додамо, що українець Артем Довбик з'явився на полі на 68-ій хвилині, однак не відзначився результативними діями.

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Ольборг вдома розбив Есб'єрг Яковенка. Результат було здобуто вже до перерви, Андерсен відзначився дублем, ще по голу забили Борстінг та Кауфманн. Юрій Яковенко провів повний матч і запам'ятався лише жовтою карткою.

Таким чином, Мітьюлланд набрав 15 очок та наздогнав Копенгаген, Есб'єрг з 1 пунктом залишився на передостанньому місці.

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