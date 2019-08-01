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Украинцы в Лиге Европы: Яремчук голом помог Генту пройти дальше, Григорчук избежал позора от команды из Андорры

19:49 205 Читати українською
Украинцы в Лиге Европы: Яремчук голом помог Генту пройти дальше, Григорчук избежал позора от команды из Андорры
Роман Яремчук

"Футбол 24" оперативно рассказывает о выступлениях украинских футболистов во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы и успехах их команд.

Астана Романа Григорчука сумела дома дожать андоррскую Санта-Колому. На выезде казахи расписали нулевую ничью, а к ответному матчу подходили огромным фаворитом. Однако, пропустив быстрый гол, парни Григорчука стояли на вылет. Лишь в конце матча хет-трик Томасова вывел Астану в следующий раунд.

Другой казахский коллектив Ордабасы прекратил участие в турнире, проиграв дома чешской Младе Болеслав. Кирилл Ковальчук вышел на замену в начале второго тайма, но спасти свою команду от вылета не сумел.

Адеринсола Эсеола отыграл весь матч за Кайрат, однако и ему не удалось протянуть казахов дальше. Его партнеры привезли из Израиля поражение от Хапоэля, а на своем поле не организовали камбэк – лишь ничья 1:1. Эсеола, к сожалению, ушел с поля без результативных действий, а Кайрат вылетел из Лиги Европы.

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Роман Яремчук, который на прошлой неделе пофеерил в матче с Виторулом (6:3), сегодня также забивает румынам. Под занавес первого тайма основной форвард сборной Украины протащил мяч в штрафную, потерял его, но партнеры вернули Роману сферу – гол стал делом техники.

Яремчук открыл счет во встрече, однако после перерыва Гент пропустил два гола с пенальти. Вины Игоря Пластуна в 11-метровых не было – привозили партнеры украинца по обороне. Третий наш футболист в составе бельгийского клуба Роман Безус вышел на поле на 60-й минуте и никак не повлиял на итоговый счет. Гент в гостях проиграл Виторулу, но уверенно прошел в 3-й квалификационный раунд по сумме двух матчей – 7:5.

Лига Европы. 2-й раунд квалификации, ответные матчи

Астана – Санта-Колома – 3:1 (по сумме двух матчей – 3:1)

Голы: Сигурьонссон, 24, Томасов, 73, 79, 90+4 – Пи, 7

Ордабасы – Млада Болеслав – 2:3 (по сумме двух матчей – 3:4)

Голы: Щеткин, 45, Диакате, 56 (пен) – Матейовски, 8, Компличенко, 32 (пен), Месанович, 47

Кайрат – Хапоэль Беэр-Шева – 1:1 (по сумме двух матчей – 1:3)

Голы: Дугалич, 40 – Дугалич, 63 (аг)

Удаления: Ахметов, 55, Плотников, 88

Виторул – Гент – 2:1 (по сумме двух матчей – 5:7)

Голы: Янцу, 47 (пен), 61 (пен) – Яремчук, 38

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