"Я хотел быть в команде, когда Кобин вернулся, но слышал, что президент не хотел. Почему, отчего – сложно сказать. Я искал встречи, писал ему. Вот только недавно встретились. Я ему сказал: "Между нами есть какие-то проблемы, ссоры?" Он сказал, что все нормально, предложил поговорить. До сих пор мы так толком и не поговорили. я не увидел в его глазах, что я нужен ему.

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О причинах моего ухода из клуба – много грязи лили в уши президенту, я думаю. Когда мы создавали эту команду на область, был я, он и вице-президент, никого не было. А когда высшая лига, то уже многие кружатся. Кто-то носит пианино, кто на нем играет. Я его нес из чемпионата области в УПЛ, я нес, а играют совсем другие люди.

Если бы я на тот момент знал, что я буду смотреть футбол по телевизору в УПЛ, я бы, конечно, ушел из Второй лиги. Будущее Миная зависит от президента. На мой взгляд, президент футболом наелся. Будущее зависит от его настроения. Если будет вкладывать деньги, то клуб будет существовать.

Это человек, который восстановил футбол в Закарпатье. Если бы не вкладывал он эти деньги в футбол, был в тени, купил бы себе еще одну квартиру в Лондоне. А так сколько он дал возможностей различным футболистам проявить себя. В Закарпатье много зажиточных людей, но никто не вкладывает в футбол, в инфраструктуру. Здесь много надо менять.

Нужны профессионалы, люди, которые разбираются в футболе. Когда пришел Севидов, меня даже в известность никто не поставил. А вице-президент сказал мне, Миша, ты, мол, пока покури. Я сказал, что тогда лучше подам в отставку, но не сказали, что нет, не надо. Я понимал, что это начало конца.

Со мной даже на сайте никто не попрощался, не написали. Даже сейчас хожу по городу, люди спрашивают, а почему вы так сыграли, а почему вот так. Люди не понимают до конца, что меня в клубе нет. Я официально заявляю – меня в команде уже нет полгода.

У Миная много различных интриг, я очень разочаровался. Сейчас я даже не представляю, чтобы я вернулся в закарпатский футбол. Не именно в Минай, я не хожу ни на какие закарпатские команды. Футбол отпал, требуется перезагрузка", – сказал Кополовец в программе BurBuzz.

Напомним, Кополовец попрощался с закарпатцами еще в марте. После 11-ти туров УПЛ Минай расположился на 12-й строчке.

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