"Предлагали ли мне участие в договорных матчах? Было, конечно. Я живу в реальном времени, где конторы, постоянные искушения. Конечно, предлагали, большинству футболистов предлагали в разные моменты.

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Я – человек еще с тех времен. В наше время, когда мы играли, это было очень распространенное явление: сдачи, этому надо – вам не надо, 3 в 3. Молодежь сейчас не поймет, что такое 3 в 3 – это дома берешь 3 очка и отдаешь их на выезде.

Суммы? Полмиллиона долларов, может, миллион, когда решаются призовые места. Конечно, никто не будет об этом говорить. Я не говорю, что в этом участвовал, но предлагали", – сказал Кополовец в эфире YouTube-канала ОТДУШИВДУШУ.

Напомним, за свою карьеру Михаил успел поиграть за Закарпатье, Карпаты, Говерлу, Минай, белорусскую Белшину и немецкий Айнхайт.

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