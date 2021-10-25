"Я хотів бути в команді, коли Кобін повернувся, але чув, що президент не хотів. Чому, через що – складно сказати. Я шукав зустріч, писав йому. Ось тільки недавно зустрілися. Я йому сказав: "Між нами є якісь проблеми, сварки?" Він сказав, що все нормально, запропонував поговорити. До сих пір ми так толком і не поговорили. Я не побачив в його очах, що я потрібен йому.

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Щодо причин мого відходу з клубу – багато бруду лили в вуха президенту, я думаю. Коли ми створювали цю команду на область, був я, він і віце-президент, нікого не було. А коли вища ліга, то вже багато людей кружляє. Хтось носить піаніно, хтось на ньому грає. Я його ніс з чемпіонату області в УПЛ, я ніс, а грають зовсім інші люди.

Якби я на той момент знав, що я буду дивитися футбол по телевізору в УПЛ, я б, звичайно, пішов з Другої ліги. Майбутнє Миная залежить від президента. На мій погляд, президент футболом наївся. Майбутнє залежить від його настрою. Якщо буде вкладати гроші, то клуб буде існувати.

Це людина, яка відновив футбол в Закарпатті. Якби не вкладав він ці гроші в футбол, був в тіні, купив би собі ще одну квартиру в Лондоні. А так скільки він дав можливостей різних футболістам проявити себе. У Закарпатті багато заможних людей, але ніхто не вкладає в футбол, в інфраструктуру. Тут багато треба міняти.

Потрібні професіонали, люди, які розбираються у футболі. Коли прийшов Севідов, мене навіть до відома ніхто не поставив. А віце-президент сказав мені, Мішо, ти, мовляв, поки покури. Я сказав, що тоді краще подам у відставку, але не сказали, що ні, не треба. Я розумів, що це початок кінця.

Зі мною навіть на сайті ніхто не попрощався, не написали. Навіть зараз ходжу по місту, люди запитують, а чому ви так зіграли, а чому ось так. Люди не розуміють до кінця, що мене в клубі немає. Я офіційно заявляю – мене в команді вже немає півроку.

У Миная багато різних інтриг, я дуже розчарувався. Зараз я навіть не уявляю, щоб я повернувся в закарпатський футбол. Не саме в Минай, я не ходжу ні на які закарпатські команди. Футбол відпав, потрібне перезавантаження", – сказав Кополовець у програмі BurBuzz.

Нагадаємо, Кополовець попрощався із закарпатцями ще у березні. Після 11-ти турів УПЛ Минай розташувався на 12-й сходинці.

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