Бывший голкипер Шахтера и сборной Украины Рустам Худжамов в очередной раз высказался о войне в Украине.

"К сожалению, для нас такие кадры стали реальностью, в которой все разделилось на "до" и "после"...

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Да, европейские партнеры сделали многое, но не помогли закрыть небо, а это сейчас самое необходимое для нас. Миротворец – это тот, кто кормит крокодила в надежде, что тот съест его последним", – написал Худжамов на своей странице в социальной сети Instagram.

Свой пост Рустам дополнил красноречивым видео того, что будет с Европой, если НАТО продолжит затягивать закрытие неба над Украиной.

Напомним, сегодня уже 18-й день войны. Российские захватчики надеялись завоевать нас за несколько дней, однако украинцы успешно разрушают кровожадные планы Путина и его армии. В то же время, цивилизованный мир давит на агрессора санкциями.

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