"На жаль, для нас такі кадри стали реальністю, в якій все розділилось на "до" і "після"...

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Так, європейські партнери зробили багато, але не допомогли закрити небо, а це зараз найнеобхідніше для нас. Миротворець – це той, хто годує крокодила в надії, що той з‘їсть його останнім", – написав Худжамов на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Свій допис Рустам доповнив красномовним відео того, що буде з Європою, якщо НАТО продовжуватиме зволікати щодо закриття неба над Україною.

Нагадаємо, сьогодні вже 18-й день війни. Російські загарбники сподівалися завоювати нас за декілька днів, однак українці успішно руйнують кровожерливі плани Путіна та його армії. Водночас цивілізований світ тисне на агресора санкціями.

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