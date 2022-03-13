"Я не могу сейчас представить, что в нидерландской лиге может появиться футболист из России. Это исключено. Каким бы он хорошим не был.

Левченко: ФИФА должна отправить каждого российского футболиста, который не высказался против войны, обратно в Россию

Сейчас, когда говорят «политика вне спорта, а спорт вне политики» – конечно же, это чушь. Поэтому, никакого, на данный момент, российского футболиста не будет в нидерландской лиге.

Российский футболист, как и большинство российских людей, поддерживающих Путина – это персона нон грата для людей в сфере влияния Нидерландов. На тех людей, которые сейчас каким-то образом пытаются выправить ситуацию, поддержать Путина, например, Валерий Ойф, который является президентом Витесса, оказывают огромное давление, чтобы он сказал, что он против войны. А это человек, который приближён к российским деньгам и олигархам", – сказал Левченко в программе "Денисов Time".

Напомним, утром 24 февраля российские войска без объявления войны напали на территорию Украины. Захватчики надеялись завоевать нас за несколько дней, но украинцы успешно разрушают кровожадные планы Путина и его армии. В то же время, цивилизованный мир давит на агрессора санкциями.

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