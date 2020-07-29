Мирошниченко продлил контракт с Александрией

Сегодня стороны согласовали все детали нового договора и переподписали контракт, сообщает официальный сайт клуба. За александрийцев Мирошниченко будет выступать еще минимум два года.

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"Я счастлив, что могу продолжить свою карьеру в Александрии. Спасибо президенту клуба и главному тренеру за доверие. Убежден, что эти два года будут лично для меня, и для команды в целом, очень интересными, ведь впереди очень много серьезной работы", ­– цитирует защитника пресс-служба александрийцев.

Напомним, что Мирошниченко перешел в Александрию в прошлому году, а в завершившемся сезоне сыграл 35 матчей за "желто-черных" во всех турнирах, в которых отличился 1 голом и 1 ассистом.

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