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Александрия – Мариуполь: Шаран провел разговор с президентом клуба

08:28 - Читати українською
Александрия – Мариуполь: Шаран провел разговор с президентом клуба
Владимир Шаран / Фото ФК Александрия

Наставник Александрии Владимир Шаран рассказал о будущем клуба по мотивам матча против Мариуполя (1:2).

35’ Денис Безбородько
 
Павел Полегенько 28’
Алексей Кащук 83’
28’ Павел Полегенько
35’ Денис Безбородько
83’ Алексей Кащук

"Мы настраивались. Не было такого, что мы думали, что уже обыграли Мариуполь. Психологическое состояние было хорошим у ребят, был разговор с президентом. Не предполагали, что можем проиграть Но это футбол. В принципе, игра была равной.

Александрия – Мариуполь – 1:2 – видео голов и обзор матча

У Мариуполя было несколько хороших моментов в первом тайме, у нас не могу сказать, что были где-то такие возможности, но и из них можно было что-то выжать, как у Лучкевича, Банады, Ковальца.

Закономерной была бы ничья в основное время, но побежали вперед и на контратаке пропустили мяч в конце матча. Спасибо болельщикам за поддержку. Все надеялись, что снова попадем в еврокубки, но бывают такие сезона.

Будем встречаться с президентом и говорить о будущем. Хотя разговор уже был, президент мне доверяет. Но понимаю, что нужно говорить об усилении команды. Нужны футболисты в команде, чтобы лучше работали с мячом. Много брака.

Даже у Мариуполя заметна школа Шахтера, есть трио опытных – Яворский, Федорчук и Фомин. А вообще команда молодая, все воспитанники Шахтера, приятно смотреть.

У нас мало таких игроков, чтобы можно было комбинировать, играть в красивый футбол. Пытались провести сезон за счет бойцовских качеств", – рассказал Шаран для Youtube-канала Александрии.

В ключевом матче за путевку в Лигу Европы Мариуполь встретится с Колосом.

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Александрия Александрия Владимир Владимир Шаран Александрия - Мариуполь
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