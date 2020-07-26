Александрия – Мариуполь: Шаран провел разговор с президентом клуба

"Мы настраивались. Не было такого, что мы думали, что уже обыграли Мариуполь. Психологическое состояние было хорошим у ребят, был разговор с президентом. Не предполагали, что можем проиграть Но это футбол. В принципе, игра была равной.

Александрия – Мариуполь – 1:2 – видео голов и обзор матча

У Мариуполя было несколько хороших моментов в первом тайме, у нас не могу сказать, что были где-то такие возможности, но и из них можно было что-то выжать, как у Лучкевича, Банады, Ковальца.

Закономерной была бы ничья в основное время, но побежали вперед и на контратаке пропустили мяч в конце матча. Спасибо болельщикам за поддержку. Все надеялись, что снова попадем в еврокубки, но бывают такие сезона.

Будем встречаться с президентом и говорить о будущем. Хотя разговор уже был, президент мне доверяет. Но понимаю, что нужно говорить об усилении команды. Нужны футболисты в команде, чтобы лучше работали с мячом. Много брака.

Даже у Мариуполя заметна школа Шахтера, есть трио опытных – Яворский, Федорчук и Фомин. А вообще команда молодая, все воспитанники Шахтера, приятно смотреть.

У нас мало таких игроков, чтобы можно было комбинировать, играть в красивый футбол. Пытались провести сезон за счет бойцовских качеств", – рассказал Шаран для Youtube-канала Александрии.

В ключевом матче за путевку в Лигу Европы Мариуполь встретится с Колосом.

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