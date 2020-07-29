Мірошніченко продовжив співпрацю з Олександрією

Сьогодні сторони узгодили всі деталі нової угоди та перепідписали контракт, повідомляє офіційний сайт клубу. За олександрійців Мірошніченко виступатиме ще мінімум два роки.
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"Я щасливий, що можу продовжити свою кар'єру в Олександрії. Дякую президенту клубу та головному тренеру за довіру. Переконаний, що ці два роки будуть для мене особисто, і для команди вцілом, дуже цікавими, адже попереду дуже багато серйозної роботи", – цитує захисника прес-служба олександрійців.
Нагадаємо, що Мірошніченко перейшов в Олександрію минулого року, а в сезоні, що завершився, зіграв 35 матчів за "жовто-чорних" у всіх турнірах, в яких відзначився 1 голом та 1 асистом.
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