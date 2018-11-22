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Луческу может стать тренером Фенербахче

17:51 91 Читати українською
Луческу может стать тренером Фенербахче
Мирча Луческу / Соцсети

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу может сменить место работы.

Румынский специалист неудачно выступил со сборной Турции в группе Лиги наций и вылетел в дивизион С. Турецкие болельщики и журналисты недовольны работой Луческу на посту тренера национальной команды.

"Луческу нужно уволить немедленно". Турецкие СМИ хвалят молодую сборную Украины и объясняют, почему Мирча сохранит пост

Фенербахче рассматривает вариант с приглашением 73-летнего наставника на пост главного тренера в случае его увольнения из сборной Турции, сообщает Сlick.ro.

Луческу: В отставку меня никто не отправляет – решение о своей судьбе принимаю сам

Сейчас исполняющим обязанности главного тренера "канареек" является нидерландский специалист Эрвин Куман, но руководство клуба хочет пригласить на должность более именитого наставника.

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Фенербахче Фенербахче Турция Турция Турция Мирча Луческу Мирча Луческу
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