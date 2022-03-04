Бывший игрок Шахтера Эдуардо уже во второй раз с начала войны выразил поддержку Украине.

Хорват в своем Instagram опубликовал серию снимков, на которых изображены митингующие с плакатами Украины и призывами к миру.

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Фото были сделаны в разных уголках мира: в Бразилии, ОАЭ, Литве, Шотландии, Мексике, Турции и т.д. Эдуардо добавил подпись: "Остановите войну в Украине". Ранее он призвал молиться за нашую страну.

Заметим, сегодня уже 9-й день войны России против Украины. Захватчики разрушают деревни и города, убивают военных и гражданских, но ВСУ с терробороной дают достойный отпор незваному гостю. Как следствие, планы захватчика проваливаются.