"Никто не ожидал, что в Европе начнется такая война. Я 48 часов разговаривал с игроками и тренерами, чтобы помочь им покинуть Украину. Мы на связи 24 часа в сутки.

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Я обращался к правительствам за помощью, но они не всегда могут, потому что нельзя гарантировать безопасность. Трудно передать, сколь жесткими были эти переговоры. Один из футболистов уехал из Украины и прибыл ко мне домой. Со своей стороны мы прилагаем все усилия. Надеюсь, война и это безумие закончатся как можно быстрее", – цитирует Чеферина СОРЕ.

Напомним, Россия начала подлое вторжение в Украину утром 24 февраля.

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