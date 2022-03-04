Колишній гравець Шахтаря Едуардо вже вдруге від початку війни висловив підтримку Україні.

Хорват у своєму Instagram опублікував серію знімків, на яких зображені мітингувальники з плакатами України і закликами до миру.

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Фото були зроблені у різних куточках світу: в Бразилії, ОАЕ, Литві, Шотландії, Мексиці, Туреччині тощо. Едуардо додав підпис: "Зупиніть війну в Україні". Раніше він закликав молитись за нашу країну.

Зауважимо, сьогодні вже 9-й день війни Росії проти України. Загарбники руйнують села і міста, вбивають військових і цивільних, але ЗСУ з теробороною дають гідну відсіч незваному гостеві. Як наслідок, плани загарбника провалюються.

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