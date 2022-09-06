Украинизация по-одесски – Черноморец сменил название команды на трибунах своего стадиона
Руководитель пресс-службы "моряков" Игорь Окс рассказал об историческом событии в жизни клуба.
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Мы спешили и очень хотели успеть к первой игре на родном стадионе (против Ингульца, – прим.). На прошлой неделе мы это и сделали", – сказал Окс в комментарии Футбол 24.
Напомним, одесский стадион Черноморец был построен в 1935 году и реконструирован в 2011-м. Ранее восточную трибуну домашней арены одесситов украшала надпись "Черноморец". Теперь название клуба и стадиона написано на государственном языке.
К слову, в первом домашнем матче на обновленной арене "моряки" дебютировали с ничьей – в матче 3-го тура УПЛ подопечные Романа Григорчука расписали мировую с Ингульцем (1:1).
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