"Чи довго довелось Чорноморцю вибивати дозвіл на проведення матчу в Одесі? Я не можу вам розповісти усіх деталей, як це відбувалося, але ще до початку сезону вже було спілкування з військовою адміністрацією і з відповідними футбольними службами щодо того, аби матчі відбувалися в Одесі.

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Тут головним критерієм, головним показником була можливість роботи порту. Бо стадіон розсташований дуже близько біля нього. І якщо порт спокійно і безпечно може працювати, той для нас – для керівництва клубу, стадіону і, відповідно, для керівництва усіх відповідних сулжб – було очевидно, що також не буде небезпеки грати матчі в Одесі. Але остаточне рішення було прийнято за декілька днів до самої гри.



Чи облаштовувались якось підтрибунні приміщення, щоб вони слугували укриттям? Додатково нічого не обладнували, оскільки стадіон має мінус перший поверх, на якому розсташований паркінг. Він ідеально підходить для того, щоб використовувати його як укриття. Тому підготували лише місця, щоб люди мали можливість сидіти. Водичку, вогнегасник, якісь необхідні речі, аби люди могли спокійно перечекати повітряну тривогу.

Щодо того, скільки діятиме дозвіл на проведенн матчів в Одесі... Сьогодні найдостроковіші плани, які можна зробити – це плани на вечір. Ми сподіваємось, що в Одесі і надалі буде спокійно працювати порт і місто житиме спокійним життям. І тоді ми також будемо мати можливість грати на власному стадіоні. Для команди це дуже важливо", – сказав Окс у коментарі Футбол 24.

Нагадаємо, у першому домашньому матчі на оновленій арені "моряки" дебютували з нічиєї – у матчі 3-го туру УПЛ підопічні Романа Григорчука розписали мирову з Інгульцем (1:1).

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