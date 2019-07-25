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Миньоле повторил знаменитый фейл Кариуса из финала Лиги чемпионов

10:52 90 Читати українською
Миньоле повторил знаменитый фейл Кариуса из финала Лиги чемпионов
Симон Миньоле / Getty Images

Фаны Ливерпуля молятся на скорое возвращение Алиссона Беккера.

Благодаря бразильцу болельщики "красных" почти забыли об ужасных провалах своих голкиперов, однако Миньоле не дает им расслабиться.

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Бельгиец допустил элементарную ошибку в товарищеском матче против Спортинга. Хавбек лиссабонцев Бруну Фернандеш нанес довольно прямолинейный удар с дальней дистанции, впрочем, даже такой выстрел застал Миньоле врасплох. Вратарь мерсисайдцев отразил круглого настолько неуклюже, что тот оказался в воротах – 1:0.

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Этот эпизод напомнил фейл Кариуса в финале Лиги чемпионов 2017/18. Тогда немец также "ловил кур" после дальнего удара Гарета Бейла по центру ворот.

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Симон Миньоле Симон Миньоле Лорис Кариус Лорис Кариус Ливерпуль Ливерпуль Англия футбольные курьёзы Видеоновости Алиссон Алиссон
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