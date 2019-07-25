Миньоле повторил знаменитый фейл Кариуса из финала Лиги чемпионов

Фаны Ливерпуля молятся на скорое возвращение Алиссона Беккера.

Благодаря бразильцу болельщики "красных" почти забыли об ужасных провалах своих голкиперов, однако Миньоле не дает им расслабиться.

Клопп – о чемпионском параде Ливерпуля: Я не был пьян, все пиво выпил Алиссон

Бельгиец допустил элементарную ошибку в товарищеском матче против Спортинга. Хавбек лиссабонцев Бруну Фернандеш нанес довольно прямолинейный удар с дальней дистанции, впрочем, даже такой выстрел застал Миньоле врасплох. Вратарь мерсисайдцев отразил круглого настолько неуклюже, что тот оказался в воротах – 1:0.

Ливерпуль и Спортинг разошлись результативной ничьей в товарищеском матче

Этот эпизод напомнил фейл Кариуса в финале Лиги чемпионов 2017/18. Тогда немец также "ловил кур" после дальнего удара Гарета Бейла по центру ворот.